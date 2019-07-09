باريس تدعو تركيا لاحترام سيادة قبرص

المصدر: ا ف ب

دعت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تركيا إلى احترام ”سيادة“ قبرص وعدم زعزعة ”الاستقرار الإقليمي“، بعد قيام تركيا بعملية تنقيب جديدة عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آغنيس فون دير مول، أن ”تركيا أعلنت عن عمليات تنقيب جديدة في شرقي المتوسط بما في ذلك في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية“.

وقالت مول: ”تذكر فرنسا في هذا الإطار بتمسكها الثابت باحترام قوانين البحار وبتضامنها مع قبرص التي يجب احترام سيادتها“.

وأضافت: ”ندعو تركيا لتفادي أي عمل سيكون مخالفًا للقانون ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر“.

وأدى العثور على احتياطي ضخم من الغاز في قاع البحر المتوسط إلى تأجيج التوتر بين أنقرة ونيقوسيا في السنوات الأخيرة.

وأرسلت تركيا في 20 حزيران/يونيو الماضي ”يافوز“، وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن كانت قد أرسلت السفينة ”فاتح“ للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وجزيرة قبرص مقسّمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية ثلثها الشمالي واحتلّته، ردًا على انقلاب رعاه حكم الكولونيلات في أثينا سعيًا لتوحيد الجزيرة مع اليونان.

وعبّر الاتحاد الأوروبي، الذي هدد تركيا بعقوبات بعد إعلان إرسال سفينة ”يافوز“، أمس الإثنين، عن ”قلقه العميق“ ووعد بـ ”رد مناسب“.