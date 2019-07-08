أول انشقاق من الوزن الثقيل.. علي باباجان يستقيل من حزب أردوغان

قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق، علي باباجان، اليوم الإثنين، إنه استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان؛ بسبب ”خلافات عميقة“ حول توجه الحزب، مضيفًا أن تركيا تحتاج إلى رؤية جديدة.

وهذا أول انشقاق من الوزن الثقيل عن حزب أردوغان، خاصة أن باباجان يحظى باحترام كبير في صفوف مناصري حزب العدالة والتنمية.

ويقول أشخاص على دراية بالأمر، إن باباجان والرئيس السابق عبدالله غل، يعتزمان تشكيل حزب سياسي منافس هذا العام، في خطوة يمكن أن تزيد من تراجع شعبية حزب أردوغان بعد الهزيمة الانتخابية الصاعقة التي مني بها في إسطنبول الشهر الماضي.

وقال باباجان في بيان: ”في ظل الظروف الحالية، تحتاج تركيا إلى رؤية جديدة تمامًا لمستقبلها. وهناك حاجة إلى تحليلات صحيحة في كل مجال، واستراتيجيات مطورة حديثًا وخطط وبرامج لبلادنا“.

وأضاف: ”صار محتمًا بدء جهد جديد من أجل حاضر تركيا ومستقبلها. وكثير من زملائي وأنا نشعر بمسؤولية عظيمة وتاريخية نحو هذا الجهد“.

وتابع أنه قدم استقالته إلى حزب العدالة والتنمية.

وكان انتخاب سياسي معارض رئيسًا لبلدية إسطنبول بعد إعادة الانتخابات في 23 يونيو/ حزيران، قد مثل أكبر خسارة انتخابية لأردوغان في حياته السياسية.

وشجعت الهزيمة في أكبر مدينة تركية المنتقدين داخل حزب العدالة والتنمية، بعد أن ظلوا لسنوات يلمحون إلى خطط لتشكيل حزب جديد.

وشغل باباجان منصبي وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، قبل تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله في الفترة من 2009 إلى 2015. وشغل غل منصب الرئيس من 2007 إلى 2014، قبل أن ينتقل أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا.