أردوغان يكشف سبب عزل محافظ البنك المركزي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه أقال محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا؛ لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة.

وأظهر مرسوم رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية صباح السبت، إقالة مراد جتينقايا، الذي كان من المقرر أن تستمر ولايته ومدتها 4 أعوام، حتى 2020، وتعيين نائبه مراد أويسال بدلًا منه.

ونقلت صحيفة ”حريت“ التركية، يوم الأحد، عن أردوغان، قوله خلال اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان في إسطنبول: ”أبلغناه مرارًا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة، أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريًا“.

ولم يُذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية عزته إلى إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24% منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لدعم الليرة المتعثرة.

وفي بيان مكتوب أمس، قال أويسال إنه سيعمل بشكل مستقل على تطبيق أدوات السياسة النقدية التي تركز على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار والحفاظ على هذا الاستقرار.