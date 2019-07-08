إيران: احتجاز بريطانيا ناقلة النفط ”عمل من أعمال التهديد“

وصف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية، الأسبوع الماضي، بأنه ”عمل من أعمال التهديد“.

وأضاف حاتمي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء، يوم الاثنين، إن احتجاز الناقلة ”عمل غير سليم“.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة يوم الخميس، لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أغضب إيران وقد يؤدي إلى تصاعد المواجهة بين طهران والغرب.

وقالت حكومة جبل طارق يوم الجمعة، إنها حصلت على إذن من المحكمة العليا لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية لمدة 14 يومًا، في حين هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم باحتجاز سفينة بريطانية ردًا على ذلك.