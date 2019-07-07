العراق يدعو إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وإنهاء معاناة السوريين، جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تيولر.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها، أن ”صالح أكد على، أهمية اعتماد الحوار الإيجابي بين جميع الأطراف لحل القضايا العالقة والأزمات، وبما يساعد على ترسيخ أسس السلام العالمي“.

وبين الرئيس العراقي، ”سعي بلاده إلى انتهاج سياسة متوازنة مع الجميع ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتخفيف حدة التوتر الراهن“.

وشدد صالح على ”أهمية إيجاد تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وأنهاء معاناة الأشقاء السوريين ومساعدتهم على مواجهة الإرهاب، مع التأكيد على أن أولوياتنا حماية أمن العراق واستقراره وسيادته“.