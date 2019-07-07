بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لحماية المهاجرين

أقام البابا فرنسيس صلوات، اليوم الأحد، من أجل الضحايا الذين سقطوا خلال قصف مركز للمهاجرين في ليبيا، الأسبوع الماضي، ودعا إلى ”اتخاذ إجراءات منسقة؛ لتوفير ممرات إنسانية بشكل موسع للحيلولة دون وقوع مآسٍ مماثلة“.

وقال البابا في عظته الأسبوعية في روما: ”لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عن مثل هذه الأعمال الخطيرة“.

ودعا البابا أيضًا، إلى الصلاة من أجل الضحايا الذين سقطوا في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة في أفغانستان، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر.

وأصابت غارة جوية، مركزًا لاحتجاز المهاجرين كان يؤوي مهاجرين أفارقة بشكل أساسي في مدينة طرابلس، يوم الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، والكثير من المصابين.