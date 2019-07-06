في تسجيل جديد.. داعش ليبيا يجدد مبايعته للبغدادي

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أظهر فيديو جديد بثته الاذرع الاعلامية لتنظيم داعش عددا من مقاتليه في بقعة صحراوية يرجح أنها في ليبيا. وتوعد التنظيم في التسجيل المرئي الذي حمل عنوان “ العاقبة للمتقين“ بمواصلة ما أسماه الجهاد في ليبيا. وظهر في الفيديو شخص يدعى “أبو مصعب الليبي” كمتحدث رئيسي والذي من المرجح أن يكون “محمود مسعود البرعصي”، وفقا لمصادر…