في تسجيل جديد.. داعش ليبيا يجدد مبايعته للبغدادي

أظهر فيديو جديد بثته الاذرع الاعلامية لتنظيم داعش عددا من مقاتليه في بقعة صحراوية يرجح أنها في ليبيا.
وتوعد التنظيم في التسجيل المرئي الذي حمل عنوان “ العاقبة للمتقين“ بمواصلة ما أسماه الجهاد في ليبيا.
وظهر في الفيديو شخص يدعى “أبو مصعب الليبي” كمتحدث رئيسي والذي من المرجح أن يكون “محمود مسعود البرعصي”، وفقا لمصادر إعلامية ليبية.
وجدد مقاتلو التنظيم مبايعتهم لأمير التنظيم (أبوبكر البغدادي) في الفيديو مؤكدين استمرار قتالهم لما أسموه “ملل الكفر”.
وظهر في الفيديو عشرات العناصر وبحوزتهم سيارات دفع رباعي مسلحة وغير مسلحة، معظمها سرقت من تمنهنت في وقت سابق، وهم يحملون أنواعًا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بندقية”الكلاشنكوف” وقاذف الـ “آر بي جي” ورشاش الـ”14.5″ المضاد للطيران.
وصدر الفيديو الجديد بعد قرابة الشهرين على الظهور الأخير للبغدادي الذي ركز به على الوضع في ليبيا وأشاد بما أسماه غزوة غدوة، وهي بلدة صغيرة تقع في الجنوب الليبي هاجمها التنظيم عدة مرات، كما حث ”الذئاب المنفردة“ على تنفيذ الهجمات.