منظمة حقوقية: إيران تعتقل 8 مواطنين تحولوا إلى المسيحية

داهم مسؤولون أمنيون من وزارة الاستخبارات الإيرانية، منازل 8 إيرانيين تحولوا إلى المسيحية في مدينة ”بوشهر“ الجنوبية، وقاموا بنقلهم إلى الحبس الانفرادي، وفقًا لما ذكرته منظمة ”هرانا“ الحقوقية.

وقالت المنظمة، في تقرير لها مساء السبت، إن ”قوات الأمن الإيرانية داهمت الاثنين الماضي، منازل 8 أشخاص تحولوا إلى المسيحية بمدينة بوشهر جنوب البلاد، وقامت بنقلهم إلى الحبس الانفرادي“.

وأوضحت المنظمة، بحسب مصادرها الخاصة، أن ”عملاء المخابرات الإيرانية قاموا باقتحام منازل المسيحيين في عملية منسقة في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، ومصادرة الأناجيل وكتب تتعلق بالأدب المسيحي والصليب الخشبي والصور التي تحمل الرموز المسيحية، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف وجميع أشكال بطاقات الهوية والبطاقات المصرفية وغيرها من الممتلكات الشخصية“.

وأشارت المصادر الحقوقية إلى هوية المعتقلين وهم ”سام خسروي 36 عامًا وزوجته مريم فلاحي 35 عامًا، وساسان خسروي 35 عامًا وزوجته مرجان فلاحي 33 عامًا، كما جرى اعتقال والدة سام وساسان خسروي، وتدعى السيدة خاتون فتح الله زاده 61 عامًا، وبوريا بيما 27 عامًا وزوجته فاطمة طالبي 27 عامًا، كما جرى اعتقال حبيب حيدري 38 عامًا“.

وأضافت ”هرانا“ على موقعها على الإنترنت، أن ”السلطات الإيرانية لم تسمح للمحامين بالوصول إلى المسيحيين المعتقلين، وأنهم محتجزون في موقع لوزارة الاستخبارات بمدينة بوشهر المطلة على الخليج العربي“.

وتشير التقارير للمنظمات الحقوقية، إلى أن المسيحية آخذة بالارتفاع في إيران، إلى جانب الديانات الأخرى غير الإسلامية، الأمر الذي يعتبره النظام الإيراني تهديدًا له.

والنظام في طهران قائم على نظرة ضيقة وشمولية للإسلام، وبما أن النظام يواجه المزيد من الاضطرابات الداخلية، فهو يشن بين الحين والآخر حملة قمع ضد الأقليات الدينية.

وبعد نشر تقرير أمريكي عن الحرية الدينية في أواخر حزيران/يونيو الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ”في إيران، لا يزال القمع الذي شنه النظام على البهائيين والمسيحيين وغيرهم يصدم الضمير“.

وذكر تقرير الحرية الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرًا أن ”النظام الديني الإيراني واصل مضايقة واستجواب واعتقال البهائيين والمسيحيين خاصة المتحولين والمسلمين السنة والأقليات الدينية الأخرى“.