”العسكري“ السوداني يعتمد الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، قرارًا باعتماد يوم الأحد، عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بالبلاد، بدلا عن السبت.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، وجه القرار الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القرار.

والتقى رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري، صلاح الدين عبدالخالق، الأربعاء، وفدًا من رجال الدين المسيحي.

وطرح رجال الدين المسيحي في اللقاء، القضايا التي تؤرق الكنيسة، والتعاون من أجل الوصول إلى الاستقرار والسلام.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية، أن السودان يوفر للمواطنين المسيحيين والمقيمين واللاجئين حريات واسعة لممارسة حقوقهم الدينية، عبر 844 كنيسة تتبع لها 319 مؤسسة تعليمية، إضافة لـ 173 مركزا ثقافيا في مختلف ولايات البلاد.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.