”الحرية والتغيير“ في السودان:“العسكري“ وافق على إقالة 3 من أعضائه

أعلنت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ في السودان، اليوم الأربعاء، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة 3 من أعضائه، يعتبرهم الحراك الشعبي ”من رموز النظام السابق“، وهو ما لم يعقّب عليه المجلس على الفور.

و كشف ”ساطع الحاج“ عضو القوى، التي تمثّل الحراك الشعبي عن الموافقة على دعوة ”الانتقالي“ إلى إجراء اجتماع، مساء يوم الأربعاء، بعد موافقة الأخير على إسقاط عضوية الأعضاء الثلاثة، وبدأ الاجتماع بالفعل الساعة 18.00 تغ.

ووفق الحاج، فإن هؤلاء الأعضاء هم كل من:“عمر زين العابدين“ (رئيس اللجنة السياسية في المجلس)، و“جلال الدين الشيخ“، و“بابكر الطيب“ (أعضاء في اللجنة السياسية).

وأوضح أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطًا مسبقًا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري في وقت سابق.

وتابع ”ساطع“ أن 10 من أعضاء ”الحرية والتغيير“ سيحضرون اللقاء، المقرر عقده في القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، دون الكشف عن أسمائهم.

ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من المجلس العسكري الانتقالي الذي يتكون من 10 أعضاء لتصريحات ”ساطع“.

يشار إلى أن قوى المُعارضة تعتبر الأعضاء الثلاثة من الموالين بشدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

واليوم الأربعاء، أعلن المجلس العسكري، في بيان، مواصلة الحوار مع قوى ”الحرية والتغيير“، والتعويل على نتائج اجتماع معها، مساءً؛ بهدف استئناف مفاوضات شاملة حول مستقبل البلاد، دون تفاصيل إضافية.

وجاء البيان بعد 3 أيام من إعلان قوى الحرية والتغيير تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني ”عمر البشير“ من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.