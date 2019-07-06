متحديًا نتنياهو.. أيهود باراك يؤسس حزبًا سياسيًا جديدًا

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك، زعيم حزب ”العمل“ الأسبق، اليوم السبت، حزبًا سياسيًا جديدًا باسم ”إسرائيل ديمقراطية“، استعدادًا لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، أن باراك سيقود حزبه الجديد الأحد في حملة على مستوى إسرائيل تحمل شعار ”دولة نتنياهو أو دولة إسرائيل“، في رسالة تحد جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

ووعد باراك بعدم الجلوس في الحكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ”في أي مرحلة تحت أي ظرف من الظروف“.

وبعد إعلانه عن عودته إلى الحياة السياسية، دعا باراك إلى إجراء محادثات مع أحزاب أخرى، وقال إن حزبه منفتح على توحيد الصف مع جميع العناصر الموجودة في يسار الوسط من أجل تغيير الاتجاه الذي تتجه إليه إسرائيل.

وانضم إلى حملة باراك كل من نوا بن أرتسي روتمان حفيدة رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين، ونائب رئيس الأركان السابق اللواء احتياط يائير جولان ويايا فينك من حزب ”العمل“ وغيرهم.

ونقل الموقع العبري عن باراك قوله ”إسرائيل تعيش لحظة ما قبل التفكك الكامل للديمقراطية، هذا تهديد استراتيجي لا يقل عن التهديد الإيراني“.

وأوضح الموقع، أن باراك قام بتغييرات في فريق حملته، موضحًا أنه لم يتم تأسيس الحزب من خلال إجراءات تصويت داخلية مثل حزب العمل أو الليكود أو ميرتس، ولكن تم ذلك فقط من قبل باراك ومستشاريه.