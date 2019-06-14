باراك يعتزم تأسيس حزب جديد لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي‎

ذكرت القناة العبرية 12،مساء الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، يعتزم تأسيس حزب إسرائيلي جديد يحتوي على شخصيات وازنة، لخوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة.

ووفقا للقناة العبرية ،فإن باراك يسعى إلى ضم شخصيات إسرائيلية وازنة في حزبه الجديد، من بينها وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وقائد أركان الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، إضافة إلى دان مريدور ويائير جولان.

وتابعت القناة ،أن باراك يعتزم العودة للميدان السياسي، وخاصة أنه من أشد المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى فشل حزب أبيض أزرق بزعامة غانتس، في حسم المعركة الانتخابية السابقة.

وأشارت القناة، إلى أن الأحزاب الإسرائيلية الموجودة على الساحة الآن كشفت كل ما لديها من رؤى ولم تفلح في تطبيقها أو التعامل مع الظروف السياسة المتغيرة في ظل العديد من المخاطر التي تحدق بإسرائيل، مما حدا بباراك لمحاولة تأسيس حزب جديد برؤية جديدة.

وقرر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حل نفسه، بعد انقضاء المدة القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية دون تشكيلها، بعد تكليف نتنياهو برئاسة الوزراء، إلا أن خلافات واسعة بين الأحزاب الإسرائيلية حالت دون ذلك.