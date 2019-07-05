أول رد رسمي من روسيا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية بـ“جبل طارق“

أدانت روسيا، الجمعة، احتجاز حكومة منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، ناقلة نفط إيرانية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان: ندين قيام حكومة جبل طارق بمساعدة البحرية البريطانية، باحتجاز ناقلة نفط ترفع علم بنما، الخميس.

والخميس، قال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، إن المسؤولين في ميناء جبل طارق، بمساعدة خفر السواحل، قاموا صباحًا، بتوقيف ناقلة نفط تحمل النفط الخام إلى سوريا، واحتجزت الناقلة وحمولتها.

وأضاف بيكاردو، أنه تم توقيف الناقلة التي تحمل اسم ”غريس 1″، لانتهاكها الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وأضاف أن لدى حكومة جبل طارق ما يدعوها للاعتقاد أن الناقلة تحمل النفط لمصفاة بانياس السورية التي يديرها النظام السوري وتسري عليها العقوبات الأوروبية، لذلك تم وقفها.