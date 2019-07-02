روسيا لا تستبعد زيادة إنتاج النفط حال حدوث عجز في السوق العالمي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن تحالف (أوبك+) قد يزيد حصص إنتاج النفط في ”حال وجود عجز بالسوق“.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق تحالف (أوبك+)، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا على مدار 9 أشهر مقبلة.

ويضم التحالف، الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا.

وأضاف نوفاك:“اتفقنا على أن اللجنة الفنية لـ ( أوبك+) ستصدر تقارير كل شهر، وإذا حدث فجأة قوة قاهرة في السوق، أو تذبذب الوضع كثيرًا، وارتفعت التقلبات، يمكننا أن نجتمع سريعًا ونتخذ قرارًا يسمح باستقرار الوضع، بما في ذلك عدم استبعاد زيادة الإنتاج، إذا كان هناك نقص في السوق“، وفق إعلام روسي.

وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 11.3 مليون برميل، بينما تأتي السعودية ثالثًا بمتوسط 10 ملايين برميل.

وأرجع الوزراء المشاركون في اجتماع ( أوبك+) في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، قرار التمديد، بحسب البيان، إلى ”حالة عدم اليقين الضخمة الكامنة وتداعياتها المحتملة على سوق النفط العالمية“.

وأنهى التحالف، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 شهور، بدءًا من مطلع 2019، وانتهى الأحد الماضي.

وتوقع نوفاك، أن يبلغ إنتاج بلاده من النفط ما بين 556-558 مليون طن في 2019، مقابل نحو 556 مليون طن في 2018.