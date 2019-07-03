رسالة فلسطينية لمجلس الأمن لإدانة الممارسات الأمريكية ضد القدس‎

قدم رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والامين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة تطالبهم بالانتقال من إدانة ممارسات أمريكا ضد الفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات.

جاءت تلك الخطوة بعد مشاركة سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان ومبعوثها للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في افتتاح نفق ”طريق الحجاج“ الاستيطاني أسفل أراضي القدس، وهو ما أحدث موجة من الغضب السياسي والشعبي في الأراضي الفلسطينية.

وقال منصور في تصريح لإذاعة ”صوت فلسطين“، اليوم، إن هناك ”سلسلة خطوات أخرى تقوم بها فلسطين منها التنسيق لعقد اجتماع عالي المستوى لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي أو للجنة التنفيذية على المستوي الوزاري هذا الشهر من أجل اطلاع المنظمة بدورها الذي أنشئت من أجله بالدفاع عن القدس ومقدساتها“.

وأضاف أنه ”سيتم طرح هذه القضايا بشكل مكثف في جلسة مجلس الأمن المفتوحة التي ستعقد في الثالث والعشرين من هذا الشهر وسيتم مطالبة جميع دول العالم الإدلاء بمواقفها وإدانة هذا العمل والمطالبة بفرض العقوبات على من لا يحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن في إشارة إلى إسرائيل ومن يساندها الولايات المتحدة.

وبحسب السفير الفلسطيني، ”سيتم إثارة هذه المسألة ايضا خلال المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي سيعقد في فنزويلا في الثامن عشر من الشهر الجاري حيث تم الانتهاء من صياغة كافة الوثائق التي ستعتمد في المؤتمر“.