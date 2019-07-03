بوريس جونسون: الاتفاق النووي الإيراني يزداد ”هشاشة“

قال بوريس جونسون، الذي قد يصبح رئيسًا لوزراء بريطانيا في نهاية الشهر الجاري، إن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015 ”يزداد هشاشة على ما يبدو“، وحث طهران ”على عدم المضي قدمًا في برنامج الأسلحة النووية“.

وأضاف جونسون خلال مقابلة مع رويترز:“أحث الحكومة الإيرانية مجددًا على التفكير مليًا بشأن خرق التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي“.

وتابع:“أعتقد أن عليهم مواصلة الالتزام به، وأعتقد أنه سيكون خطأً فادحًا الآن لإيران أن تتخلّى عن نهج ضبط النفس وتختار تخصيب مواد نووية، وأعتقد أن ذلك سيكون خطأً جسيمًا“.