جوارب مرشح رئاسة وزراء بريطانيا بوريس جونسون تثير الجدل (صور)

أثار مرشح رئاسة وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الجدل مؤخرًا عندما رصدته عدسات الصحافة يرتدي الجوارب ذاتها على مدار 3 أيام خلال هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبحسب الصحيفة، شوهد جونسون، السبت، وهو يرتدي جواربه غير التقليدية خلال حدث في مدينة برمنغهام، وشوهد يرتدي الجوارب ذاتها خلال عدة لقاءات صحفية، مساء الاثنين، كان أحدها مع محررة شبكة ”بي بي سي“ السياسية لورا كوينسبيرج.

كما لفتت جوارب جونسون، الأنظار خلال لقائه، أمس الثلاثاء، مع المحرر السياسي روس كيمبسيل، حيث أثار ارتداؤه للجوارب ذاتها، التساؤلات بشأن ما إذا لم يعد لديه ما يكفي من ملابس بعدما تم إجباره على الرحيل وترك منزله جنوب شرق لندن.

ومع ذلك، قال متحدث رسمي باسم جونسون، إن رئيس وزراء بريطانيا المرتقب لديه مجموعة من الجوارب بنفس الشكل.

وفيما يتعلق بالجوارب التي أثارت الجدل، كشفت التقارير أن جونسون حصل عليها من متجر تابع لـ ”المتحف البريطاني“، وتمثل رسوماته الملك آشوربانيبال، الذي يعد آخر ملك للإمبراطورية الآشورية الحديثة ويشتهر بإطلاقه لقب ”ملك العالم“على نفسه.

ويجدر بالذكر أن المتحف البريطاني أقام معرضًا عن الملك آشوربانيبال خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وفبراير 2019.

ويأتي ذلك بعد تداول أخبار عن شجار جونسون المحتدم مع صديقته كاري سيموندز.