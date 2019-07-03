انتخاب الإيطالي ديفيد ساسولي رئيسًا للبرلمان الأوروبي‎

المصدر: إ ف ب

انتخب النائب الأوروبي الإيطالي الاشتراكي-الديمقراطي ديفيد ساسولي اليوم الأربعاء، رئيسًا للبرلمان الأوروبي، كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته انطونيو تاجاني.

والصحافي السابق البالغ من العمر 63 عامًا، نال 345 صوتًا في الدورة الثانية، وهي الغالبية المطلقة من الأصوات التي أدلى بها النواب الأوروبيون في ستراسبورغ.

ويشكل انتخاب رئيس للبرلمان الأوروبي لسنتين ونصف السنة الخطوة الأولى، باتجاه الشروع في عمله التشريعي بعد انتخابات أواخر أيار/مايو.

وساسولي إعلامي سابق ونائب أوروبي منذ العام 2009.

وكانت تنافسه على المنصب النائبة عن كتلة البيئة الألمانية سكا كيلير التي حازت على 119 صوتًا في الجولة الثانية، بالإضافة إلى الإسباني سيرا ريغو من الكتلة اليسارية المتطرفة والذي نال 43 صوتًا والتشيكي المحافظ جان زاهراديل (160 صوتًا).

وقال ساسولي عقب انتخابه: ”علينا أن نشجع إحياء مشروعنا للدمج وعلينا تطوير تكتلنا“ ليكون أكثر استجابة لمتطلبات المواطنين.

ورئاسة البرلمان الأوروبي، واحدة من المناصب القيادية العليا في الاتحاد التي توزع على الكتل السياسية الرئيسة، لكن المنصب أقل أهمية من رئاسة المفوضية.

وبعد قمة ماراثونية، اتفق قادة دول الاتحاد الـ28 يوم الثلاثاء، على أن تخلف جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين المقربة من المستشارة أنغيلا ميركل.

وعلى البرلمان الأوروبي، أن يقرّ رسميًا تعيين فون دير لايين في المنصب في جلسة في منتصف تموز/يوليو. ومن المتوقع أن تتوجه الوزيرة الألمانية بعد ظهر يوم الأربعاء، إلى ستراسبورغ.