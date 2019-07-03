الإعلان عن 4 مرشحين لرئاسة البرلمان الأوروبي

أعلن البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عن 4 مرشحين من المنتظر أن يتنافسوا على رئاسته خلال دورته الجديدة التي بدأت عقب الانتخابات التي جرت ببلدان الاتحاد الأوروبي، في شهر مايو/أيار الماضي.

والمرشحون الأربعة الذين كشف عن البرلمان، هم الإيطالي، ديفيد ماريا ساسولي، مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي، والألمانية، سكا كلر، مرشحة حزب الخضر الأوروبي، والإسبانية سيرا ريغو، مرشحة حزب ”حزب اليسار الأوروبي الموحد واليسار الأخضر الشمالي“، وتشياكيالي جان زهرادل، مرشح حزب ”المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين“.

ويتكون البرلمان الأوروبي من 751 عضوًا يمثلون 28 دولة هي قوام الاتحاد الأوروبي، وهو يعتبر المؤسسة الوحيدة داخل مؤسسات الاتحاد التي يتم اختيار أعضائها مباشرة من قبل الناخبين.

ورئيس البرلمان يتم انتخابه من قبل أغلبية الأعضاء، وذلك لإدارة أعماله لمدة 5 سنوات.