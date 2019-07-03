خامنئي: تسييس الحج واجب ديني

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إلى تسييس شعيرة الحج، معتبرًا أن الحج ”مهمة وعمل سياسي، وهو بالضبط نفس الواجب الديني“.

وقال خامنئي، بحسب ما نقل عنه موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في إيران، إن ”الحج من مظاهر العبودية، وهو عامل اجتماعي للوحدة والأخوة“، معتبرًا عدم تسييس الحج ”من الأخطاء الكبيرة“.

وأضاف: ”من بين الأخطاء الكبيرة التي سمعناها دائمًا، والآن نسمع من بعض الذين يجهلون الإسلام، أنهم يقولون لا تسيسوا الحج.. ماذا لا يصنع الحج سياسيًا؟ خلق الوحدة هو مسألة سياسية، وإن الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمضطهدين في العالم الإسلامي ودعمهم مثل ”اليمن“ مهمة سياسية، والدفاع عن المظلومين هو نفس التعاليم الإسلامية“.

ودأب النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة عام 1979 على العمل على تسييس موسم الحج، وهي خطوة ترفضها الدول الإسلامية، كون الحج شعيرة دينية.