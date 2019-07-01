السعودية تسمح لألف شخص من فئة بدون الكويت بأداء فريضة الحج‎

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت فهد الشعلة موافقة السلطات السعودية على تمكين ألف شخص من فئة ”البدون“ لأداء فريضة الحج لموسم حج هذا العام 1440، بعد أن تم التنسيق مع وزارة الحج السعودية للحصول على هذه الموافقة.

وقال الوزير الشعلة، يوم الإثنين، إن الحج سيكون لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج والأولوية ستكون للأكبر سنًا، مؤكدًا أن هذه الموافقة جاءت بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأوضح الشعلة أن تسجيل الحجاج سيكون من خلال رابط الحج الإلكتروني، حيث سيتم فتح الرابط لمدة أسبوع حتى يتمكن جميع الراغبين بأداء فريضة الحج من التسجيل لموسم حج هذا العام، واختيار الحملة من ضمن الـ 7 حملات المعتمدة لتسجيل حجاج ”البدون“.

وأضاف الشعلة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على تمكين جميع مكونات المجتمع من أداء فريضة الحج، حيث تم تقديم عدة طلبات للجانب السعودي وتمت الموافقة على جميع الطلبات بما في ذلك حج ”البدون“.

وتعتبر قضية ”البدون“ من القضايا الهامة في البلد الخليجي والمثارة بشكل دائم في الأوساط الرسمية والشعبية، ومن بينها قضية حج ”البدون“ التي يتم طرحها في مثل هذا التوقيت من كل عام.

ويختلف عدد ”البدون“ الرسمي عن العدد الذي يتحدث عنه النشطاء، ففي الوقت الذي يتحدث فيه النشطاء عن تجاوز أعداد ”البدون“ الـ 100 ألف، فإن الرواية الرسمية تختلف عن ذلك، إذ تقدر السلطات الكويتية عددهم الكامل بأقل من 100 ألف شخص.