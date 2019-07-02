إيران تعتقل شبكة تجسس أمريكية في مراكز عسكرية حساسة

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده تمكنت من اعتقال أشخاص ضمن شبكة تجسس تعمل لصالح الولايات المتحدة، مضيفًا أن هؤلاء الأشخاص تمت إدانتهم وهم يعملون بمراكز عسكرية حساسة داخل إيران.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية، إن ”الاستخبارات الأمريكية تنشر فرقاً للتجسس داخل إيران، وقد تم اعتقال وإدانة عدة أشخاص كانوا يعملون بمراكز عسكرية حساسة ومراكز تابعة لوزارة الدفاع والمراكز النووية الإيرانية في قضية التجسس لصالح أمريكا”.

وأوضح إسماعيلي أن ”الدعوى القضائية طلبت تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين ضمن شبكة التجسس الأمريكية داخل إيران“، مبينًا أن ”اعتقال هؤلاء جرى على أيدي قوات جهاز الاستخبارات الإيراني“.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن ”الشبكة التجسسية الأمريكية محترفة وواسعة وتنتشر في العديد من البلدان، وأنه تم اكتشاف الشبكة التي كانت تعمل في جميع البلدان من قبل إيران وتم تقديم معلوماتها إلى دول أخرى، وقامت الصين باعتقال بعض أعضاء الشبكة“.