روسيا تقترح على أمريكا تبادل السجناء

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا دعت الولايات المتحدة الاثنين إلى إطلاق سراح الطيار الروسي قنسطنطين ياروشينكو واقترحت مبادلته بأي مواطن أمريكي محتجز في روسيا. وربما تغذي تلك التعليقات التكهنات بأن موسكو تسعى لمبادلة سجناء تشمل بول ويلان، وهو جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية محتجز في روسيا في تهم تجسس ينفيها وارتباطه بعملية خطف…