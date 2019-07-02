تظاهرات في عدة مدن إسرائيلية عقب مقتل مواطن إثيوبي

شهدت أنحاء متفرقة في إسرائيل حالة من الاضطراب، مساء الإثنين، على خلفية عودة زخم التظاهر إلى الجالية الإثيوبية، والتي تتهم الشرطة الإسرائيلية بقتل شاب إثيوبي من دون مبرر وبدافع العنصرية.

وشارك المئات من الإثيوبيين في إسرائيل، في تظاهرات طوال يوم الإثنين، بلغت ذروتها في ساعات المساء وحتى منتصف الليل، وسط حديث عن وقوع اصابات من المتظاهرين والشرطة التي حاولت السيطرة على الأوضاع ومنع تطورها.

وذكر تقرير لموقع ”واللا“ أن التظاهرات التي نظمها يهود الفلاشمورا، والبالغ عددهم في إسرائيل قرابة 120 ألف نسمة، أدت إلى غلق الطرق ومحاور السير الرئيسية في بئر سبع، ونتيفوت، وعسقلان، وأشدود، ورحوفوت، وكريات عيكراون، وريشون ليتسيون، وقيصريا، وحيفا، وكريات حاييم وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية.

وأفاد تقرير الموقع أن المئات من يهود اثيوبيا نظموا التظاهرات احتجاجا على مقتل سلومون تاقيه، بواسطة رجل شرطة، وقال أن المتظاهرين خرجوا إلى الشارع من منطلق شعور بأن قتلهم بواسطة الشرطة أو ممارسة العنف ضدهم أصبح أمرا سهلا، وأن رجل الشرطة الإسرائيلي يمكنه ببساطة إطلاق الرصاص على مواطن من ذوي البشرة السمراء.

ونقل الموقع عن والد الشاب الإثيوبي القتيل، ويدعى دافيد، أن عائلته تشعر بحالة من الإحتقان الشديد، حيث يجري الحديث عن شاب كان يعلم كيف يحترم الجميع ويقدم الدعم للمحتاجين.

واستمر غلق الطرق الرئيسية في المدن المشار إليها ساعات طويلة، وشهدت بعض المناطق حرق اطارات السيارات، كما وصل المتظاهرون إلى منزل وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، وأعربوا عن احتجاجهم على العنصرية التي تمارس ضدهم، فيما قام البعض باطلاق الألعاب النارية والحجارة صوب مقر الشرطة التابع للمجلس الإقليمي زفولون في حيفا شمالي إسرائيل، وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأصدر مكتب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بيانا، أعرب فيه عن تضامنه مع أبناء الجالية الإثيوبية، وقال أن إسرائيل تمر بلحظة اختبار بشأن مدى تماسكها، وأعرب عن أسفه بسبب موت تاقيه الذي وصفه بـ“المأساوي“، وذكر انه تحدث مع القائم بأعمال القائد العام للشرطة، الذي وعده ببذبل كل جهد من أجل التوصل إلى الحقيقة بأقصى سرعة.

وطالب حزب ”أزرق أبيض“، وصيف الإنتخابات العامة الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق بأقصى سرعة، لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الإثيوبي، وعمل دراسة عميقة لمعرفة أسباب عنف الشرطة ضد ذوي البشرة السمراء.

وجاء في بيان ثاني أكبر حزب في إسرائيل أن ”القاتل يقبع حاليا في أحد الفنادق الفخمة على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي ولديه حراسة خاصة مشددة وكأنه رئيس الوزراء“، مؤكدا إن ثقة المواطنين بالشرطة أصبحت في الحضيض.

وشهد ملف العنصرية ضد يهود إثيوبيا زخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تسريب مقطع فيديو منتصف 2015، يظهر قيام رجل شرطة بالتنكيل بمواطن إثيوبي يرتدي زي الجيش بدون سبب واضح، ما تسبب في تظاهرات عمت غالبية المدن الإسرائيلية، وبالتحديد حين قرر المستشار القضائي للحكومة أن الشرطي لا يستحق المحاكمة.