تقرير حقوقي: حفريات إسرائيل في القدس تهدد حياة أهالي بلدة سلوان

حذر تقرير حقوقي، اليوم الإثنين، من خطورة الحفريات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس، مبينًا أن حياة أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ”مهددة بالخطر“، خاصة بعد افتتاح الاحتلال نفق ”طريق الحجاج“ أسفل الأحياء المقدسية.

وذكر التقرير، الصادر عن مركز معلومات وادي حلوة/سلوان، أن ”سلطات الاحتلال تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق متشعبة أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين، مرورًا بشارع حي وادي حلوة الرئيسي باتجاه (مشروع كيدم الاستيطاني/ساحة باب المغاربة) والبؤرة الاستيطانية (مدينة داود)، وصولًا إلى ساحة البراق (السور الغربي للمسجد)“.

وأوضح التقرير أن ”شق الأنفاق“ متواصل أسفل حي وادي حلوة منذ 13 عامًا، حيث أدى ذلك إلى حدوث انهيارات أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في عدة مناطق بالحي، وخاصة ”الشارع الرئيسي ومسجد وروضة الحي“، إضافة إلى تضرر أكثر من 80 منزلًا بصورة متفاوتة، وأكثر من 5 منازل صنفت بأنها ”خطرة“ من بلدية الاحتلال بعد تضرر أساساتها.

ولفت المركز إلى أن الانهيارات الخطيرة التي وقعت شهر آذار الماضي وبشكل خاص في أرضية ملعب حي وادي حلوة وسوره، وفي أرض تابعة ”لكنيسة للروم الأرثوذكس“، تقع فوق مسار النفق المفتتح. موضحًا أن ”أعمال الحفر أسفل حي وادي حلوة لا تتوقف، ويتم الحفر بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، ويتم إفراغ الأتربة من أسفل الأرض ونقلها بشاحنات مخصصة“.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من دخول بعض الأنفاق أسفل الحي، علمًا أن لجنة الأهالي طالبت من خلال محاميها بدخول الأنفاق للاطلاع على الأعمال التي تهدد الحي بأكمله؛ لكن تم رفض الطلب، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تسمح بالدخول إلى أجزاء وطرقات معينة فقط من الأنفاق.