السلطة الفلسطينية: أفعال فريدمان وغرينبلات في القدس قرصنة وعدوان على القانون الدولي (فيديو وصور)

هاجم محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، مشاركة كل من السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، اليوم الأحد، في افتتاح النفق الاستيطاني الذي أقامته سلطات الاحتلال ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأكد الهباش أن ما قاما به يمثل قرصنة وعدوانًا سافرًا على القانون الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثًا إسلاميًا خالصًا لا حق لغير المسلمين فيه بحسب قوانين ”اليونسكو“.

WATCH: Hammer in hand, Trump envoys Friedman and Greenblatt, flanked by Miriam Adelson and Sara Netanyahu, break open tunnel in archaeological settler project running under Palestinian village in East Jerusalem https://t.co/IRddzNnSBm pic.twitter.com/SOkbbE0iGu

وقال الهباش في بيان صحفي إن الممارسات الاستعمارية للإدارة الأمريكية ومندوبيها، وعلى رأسهم المستوطن فريدمان، في مدينة القدس، بالتشارك العدواني مع الاحتلال الإسرائيلي لن تغير من الحقيقية التاريخية والدينية للمدينة، فهي مدينة عربية فلسطينية وإسلامية كانت وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تفلح مؤامرات دولة الاحتلال ومن خلفها تلك الإدارة الاستعمارية التي تحكم البيت الأبيض في تهويد المدينة أو تغيير طابعها الإسلامي والفلسطيني.

وأضاف: إن ممارسات فريدمان أبعد ما تكون عن الديبلوماسية، حيث إنه يتصرف كمستوطن متطرف تتحكم به أفكار عنصرية ضد البشر جميعًا وليس ضد الشعب الفلسطيني فقط، مطالبًا كل المؤسسات الدولية الديبلوماسية بمقاطعته ونزع هذه الصفة عنه لممارساته الفظة والعنجهية الإجرامية التي تتحكم به، خاصة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

Sometimes metaphors are subtle, sometimes it just feels like they're hitting you over the head with a hammer. pic.twitter.com/RCxPksa7pi

— Judah Ari Gross (@JudahAriGross) June 30, 2019