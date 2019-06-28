السجن مدى الحياة لعنصري أبيض دهس متظاهرين في ولاية فرجينيا

صدر، الجمعة، حكم بالسجن مدى الحياة على رجل متعصب أبيض كان يقود سيارته عن عمد نحو متظاهرين يعارضون تجمعا للقوميين البيض في ولاية فرجينيا الأمريكية، قبل عامين؛ إثر إدانته بارتكاب جرائم كراهية.

وتعرض جيمس أليكس فيلدز جونيور(22 عامًا) من ذوي الأصول البيضاء للتهم الفيدرالية؛ على خلفية اقتحامه بسيارته احتجاجا سلميا في أغسطس/آب 2017 ببلدة شارلوتسفيل، ما أدى لمقتل امرأة وإصابة العشرات الآخرين.

كان فيلدز قد تجنَّب عقوبة الإعدام عندما أقرَّ بالذنب في مارس/آذار الماضي، بتهمة جرائم الكراهية الفيدرالية، واعترف بأنَّه تعمَّد قيادة سيارته في اتجاه حشدٍ من المتظاهرين المناهضين للعنصرية. وهذه التهم تستدعي عقوبة السجن مدى الحياة بموجب لوائح القوانين الفيدرالية.

وأدين فيلدز في تهم منفصلة على مستوى الولاية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد محاكمة جرت العام الماضي وما زال ينتظر الحكم فيها.