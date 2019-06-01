الشرطة تكشف هوية ودوافع منفذ هجوم ”فرجينيا بيتش“

أعلنت شرطة فرجينيا بيتش اسم المسلح الذي قتل 12 شخصًا وأصاب 4 آخرين، في مبنى للإدارة المحلية، يوم الجمعة، وقالت إنه يدعى دواين كرادوك وإنه مهندس ساخط يعمل في إدارة المدينة.

وقُتل كرادوك في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعدما فتح النار في المبنى.

وقال مسؤولون إن جميع الضحايا كانوا موظفين بالإدارة المحلية في فرجينيا بيتش، باستثناء واحد كان متعاقدًا يطلب تصريحًا.

وقال جيمس سيرفيرا، قائد شرطة فرجينيا بيتش، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه سيذكر اسم المسلح مرة واحدة فقط لأن سلطات المدينة تريد التركيز على الضحايا.

وأضاف أن كرادوك كان يعمل في إدارة المرافق العامة بالمدينة منذ نحو 15 عامًا.

وامتنع سيرفيرا عن ذكر أي دافع محتمل للجريمة، لكنه قال إنهم ضبطوا أسلحة أخرى في مكان الحادث وفي منزل المشتبه به.

وقالت الشرطة في وقت سابق: إن المشتبه به استخدم مسدسًا من عيار 45 مجهزًا بكاتم صوت وعدة مخازن للطلقات.

وهذا أسوأ حادث إطلاق نار يؤدي لسقوط ضحايا في الولايات المتحدة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، عندما قتل مسلح 12 شخصًا في حانة في لوس أنجلوس ثم انتحر.