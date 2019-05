12 قتيلًا بإطلاق نار في ولاية فرجينيا

قال قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة بعد ظهر الجمعة فقتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن ستة آخرين قبل أن يقتل نفسه.

وقال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية.

ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.

وقبيل تأكيد مقتل 11 شخصًا، قالت الشرطة الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا اليوم الجمعة وإن السلطات احتجزت مشتبها به.

وقالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على تويتر إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

