بلومبيرغ: لقاءا ترامب مع ولي العهد السعودي والرئيس الصيني أبرز أنشطة الرئيس الأمريكي في قمة العشرين

وصفت وكالة بلومبيرغ لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنهما المناسبتان الأكثر ترقّبًا على المستوى الدولي في برنامج ترامب في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، التي يصلها اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن الناطق بلسان البيت الأبيض، هوغان غيدلي، أن لقاء ترامب وبن سلمان سيكون على مأدبة الإفطار في الساعة 8:15 صباح يوم السبت القادم، يعقبه في الساعة 11:30 اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويشير برنامج لقاءات ترامب في قمة العشرين، إلى أن اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون في ذيل البرنامج عند الساعة 11:50 ظهر السبت، حيث أشارت بلومبيرغ إلى أنه سيكون اجتماعًا في ظروف ”احتكاك“ بين حكومات البلدين، وتجهيز أمريكي لفرض مقاطعة على تركيا؛ بسبب شرائها صواريخ روسية.

ويتوزع برنامج ترامب، كما نشرته الوكالة، اجتماعًا أول على الغداء، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، يتضمن مناقشة المواجهة التجارية بين أمريكا والصين.

وفي الثامنة والنصف من صباح غد الجمعة، يلتقي ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ثم ينضم إليهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفي العاشرة والربع من صباح الجمعة، يلتقي ترامب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أما لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فسيكون في الساعة الثانية ظهرًا.

وتنقل بلومبيرغ أن ترامب كان سئل من أحد الصحفيين قبل مغادرته واشنطن، إن كان سيبحث مع بوتين موضوع تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (2016 )، فأجابهم: ”هذا ليس شغلكم“.

وسيلتقي ترامب الرئيس البرازيلي بولسونارو، في الساعة الثالثة ظهر الجمعة.

برنامج ترامب، يوم السبت، سيقتصرعلى ثلاثة لقاءات، يبدأها مع الأمير محمد بن سلمان على الإفطار، ثم الرئيس الصيني، وبعده الرئيس التركي.