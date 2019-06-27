محمد بن سلمان يصل أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة العشرين (فيديو وصور)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على حسابها على تويتر.
فيديو | الأمير #محمد_بن_سلمان يصل اليابان ليرأس وفد المملكة في قمة العشرين. #الإخبارية
#محمد_بن_سلمان_في_اليابان pic.twitter.com/AzsdvNr6YC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2019
ووصل ولي العهد السعودي إلى اليابان، قادمًا من كوريا الجنوبية، التي أنهى زيارة رسمية لها صباح اليوم، حيث شهدت توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.
ويتوقع أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، خلال وجوده في اليابان، بعض زعماء مجموعة العشرين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن الكرملين في وقت سابق، أنه سيعقد لقاءً مع ولي العهد السعودي في الـ 29 يونيو الجاري.