محمد بن سلمان يصل أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة العشرين (فيديو وصور)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على حسابها على تويتر.

ووصل ولي العهد السعودي إلى اليابان، قادمًا من كوريا الجنوبية، التي أنهى زيارة رسمية لها صباح اليوم، حيث شهدت توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

ويتوقع أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، خلال وجوده في اليابان، بعض زعماء مجموعة العشرين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن الكرملين في وقت سابق، أنه سيعقد لقاءً مع ولي العهد السعودي في الـ 29 يونيو الجاري.