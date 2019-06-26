ظريف يحذر أوروبا من اتخاذ أي إجراء ضد إيران

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، دول الاتحاد الأوروبي، من اتخاذ أي إجراء ضد إيران.

ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية المقربة من الحكومة الإيرانية، عن ظريف قوله يوم الأربعاء: ”إذا تم اتخاذ إجراء أوروبي ضد إيران، فسيكون ذلك خطأً كبيراً“.

واعتبر أن الولايات المتحدة ليس بمقدورها تأمين الاستقرار في منطقة الخليج، قائلًا: ”إذا اعتقدت الولايات المتحدة أن بإمكانها المساعدة في تأمين الخليج من خلال إبعاد إيران، فهذا خطأ“.

وفيما يتعلق بحزمة العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن ضد المرشد الإيراني علي خامنئي وضباط في الحرس الثوري، قال إنها ”تدل على حقيقة أنهم (الأمريكيون) لا يعرفون البلدان التي لديها قواعد ولوائح دولية غير مألوفة وقواعد سلوك“.

وفي سياق متصل، قال ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في جلسة لمجلس الأمن: ”لا تستطيع إيران ولا ينبغي لها وحدها تحمل عبء تنفيذ الاتفاق النووي“.

وأضاف روانجي: ”لم تكن الوعود الأوروبية المتكررة ملموسة حتى الآن، ويجب عليهم قبول المسؤولية عن العواقب المحتملة لعدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي“.

وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إنقاذه لكنها تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من تطوير الصواريخ الباليستية في إيران وأنشطة إيران في المنطقة.