خامنئي: العقوبات الأمريكية قاسية ولن نتراجع عن موقفنا

قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده ”قاسية جداً“، زاعماً أن إيران ستصل إلى طموحاتها بقوة وباستخدام كافة الوسائل.

جاءت تصريحات خامنئي، خلال اجتماعه بكبار المسؤولين في السلطة القضائية وبينهم رئيس السلطة إبراهيم رئيسي، ونقلتها وكالة أنباء ”ميزان“ المحلية.

وأضاف ”الآن، تتهم هذه الأمة العظيمة الشجاعة والمحترمة في إيران، من قبل أكثر الحكومات الشريرة في العالم وهي أمريكا، والتي هي سبب الحرب وسفك الدماء، ونهب الأمم عبر التاريخ“، مبيناً أن ”إيران لن تتراجع أبداً رغم العقوبات القاسية.

وتابع الزعيم الشيعي أنه ”لا يمكن إلحاق الهزيمة بالجمهورية الإسلامية“، معتبراً أن ”بلوغنا هذه المرحلة جاء بسبب الحركة التي دامت 40 عاماً“، في إشارة إلى الثورة الإيرانية التي قادها الراحل روح الله الخميني عام 1979.

وأوضح خامنئي ”لقد أظهرت الأمة الإيرانية المجد والسيادة والكرامة بالمعنى الحقيقي للكلمة على مدى السنوات الأربعين الماضية، وبدأوا يقولون في الصحف الأجنبية إن إيران لا يمكن هزيمتها بسبب هذه الحركة التي دامت 40 عاماً، وليس بسبب الأحداث التي وقعت في الشهرين أو الثلاثة أو الـ 6 أشهر الماضية“.

ودعا خامنئي الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 من أيار/ مايو 2020، وقال ”في هذا العام الإيراني هناك أيضاً انتخابات، وأنا أعلم أن الشعب متحمس أيضاً لهذه الانتخابات“.