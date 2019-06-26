بوتين وترامب يناقشان قضية إيران والأسلحة خلال اجتماع مجموعة العشرين 

المصدر: ا ف ب

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيناقشان منع انتشار الأسلحة النووية والأزمة في سوريا وإيران، وذلك على هامش اجتماع مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يجري بوتين كذلك محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما صرَّح مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحفيين.

وسيلتقي بوتين وترامب في مدينة أوساكا غرب اليابان، الجمعة.

وقال أوشاكوف للصحفيين:“بالنسبة للمناقشات، فالكثير يعتمد على القائدين“، مضيفًا أنه من المرجح أن يتطرَّقا إلى ”الاستقرار الإستراتيجي“ وأوكرانيا.

ويتوقع أن يناقش الزعيمان اتفاقيات منع انتشار الأسلحة، ومن بينها اتفاقية ”ستارت“ الجديدة، وهي الاتفاقية المهمة التي تحدد عدد الرؤوس النووية التي يمتلكها كلا البلدين.

وصرح بوتين هذا الشهر أن واشنطن لا تُظهر اهتمامًا حقيقيًا في إجراء محادثات حول تمديد الاتفاقية، قائلًا إن روسيا مستعدة للتخلي عنها.

وسيلتقي الرئيس الروسي تيريزا ماي بعد أن ألمح إلى أن الوقت قد حان ”لطي الصفحة“ على علاقات البلدين المتوترة بعد تسميم جاسوس روسي سابق في مدينة سالزبيري الإنكليزية العام الماضي.

وكان بوتين وماي أجريا محادثات غير رسمية على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين في 2016.

وسيناقش بوتين مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر، بينما ستركز محادثات مع أردوغان على تزويد تركيا بنظام إس-400 الصاروخي الروسي، وهي المسألة التي أغضبت الولايات المتحدة.

ويتوقع أن يلتقي بوتين كذلك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، كما سيعقد لقاءً ثلاثيًا مع الرئيس الصيني شي جينبنغ، ورئيس الوزراء الهندي نارندارا مودي.