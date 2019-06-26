واشنطن تقول إنها على وشك التوصل لاتفاق تجاري مع بكين‎

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، يوم الأربعاء، إن بلاده والصين أصبحتا على وشك التوصل لاتفاق تجاري.

وأضاف: ”منوشين“ في تصريحات لقناة (CNBC)، أن الجانبين قطعا 90% من الطريق للتوصل لاتفاق تجاري، معبرًا عن اعتقاده بإكمال المسار.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب نظيره الصيني شي، يوم السبت المقبل، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان.

وأعرب المسؤول، عن ثقته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، يمكنهما إحراز تقدم في المحادثات التجارية المتوقفة في اجتماع مجموعة العشرين باليابان.

وقال إن الرسالة التي نريد أن نسمعها هي أنهم يريدون العودة إلى الطاولة والاستمرار، لأنني أعتقد أن هناك نتيجة جيدة لاقتصادهم (الصين) وللاقتصاد الأمريكي.

وتترقب الأسواق العالمية، نتيجة اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني، بعدما عصفت بها التوترات التجارية التي دامت 18 شهرًا.

وزاد منوشين: آمل أن نتمكن من المضي قدمًا بخطة.. يتمتع الرئيسان بعلاقة عمل وثيقة للغاية.. عقدنا اجتماعًا مثمرًا في آخر قمة لمجموعة العشرين بالأرجنتين“.

وأعرب عن أمله في التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، بحلول نهاية العام الجاري. موضحًا ”يجب بذل جهود مناسبة“.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2019 إلى 3.3% ، مقابل 3.5% ، بسبب استمرار التوترات التجارية العالمية.