روحاني: الطريق الذي اختارته أمريكا ضد إيران خاطئ

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، أن الطريق الذي اختارته الولايات المتحدة ضد إيران، هو ”طريق وسلوك خاطئ“، داعيًا واشنطن إلى تغيير سياستها.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية ”دولت“، عن روحاني، قوله خلال كلمة له في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: ”نحن نشير للأمريكيين بأن الطريق الذين اختاروه خاطئ، وننصح الأوروبيين ليدركوا أن عدم قدرتهم على التصرف لإنقاذ الاتفاق النووي كان خاطئًا، ونقول لهما يجب العودة إلى التعاهدات والاتفاقيات“.

ورأى روحاني أن ”عودة أمريكا والدول الأوروبية إلى الالتزام بالتعهدات في الاتفاق النووي، سيصب في مصلحة تلك الدول وإيران والمنطقة، بالإضافة إلى أنه يكشف عن احترام القانون والمؤسسات الدولية، وهو أقصر الطرق لتحقيق المصالح المشتركة“.

وأضاف أن البعض يقولون، إن ”الأمريكيين يرغبون في التفاوض لماذا لا تقبلون؛ هذا الرجل المسكين ترامب يقول إنني أتفاوض دون قيد أو شرط، وأريد التفاوض مع إيران، وأريد عظمة الشعب الإيراني وازدهار الاقتصاد!“.

وتابع: ”إنهم أثبتوا أن تصريحات ضد إيران كاذبة ولا أساس لها من الصحة، والدليل أن رئيس إحدى الدول (اليابان) كان يزور إيران ويحمل بعض الرسائل بهدف خفض التوتر، لكن أمريكا قامت بفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات أثناء وجود هذه الشخصية في إيران“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال في وقت سابق من اليوم، إن الهدف من دعوة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران، هو ”نزع سلاح الشعب وإلغاء عامل قوة إيران“، قائلًا، إن ”الأمريكيين يخافون اليوم بشدة من عوامل قوة إيران، لذلك يريدون سلب هذا السلاح والعامل من إيران عبر التفاوض“.

ووصف خامنئي الاقتراح الأمريكي إجراء المفاوضات مع إيران، بأنه ”خداع“، مشيرًا إلى أنه ”إذا تم قبول مطالب الطرف الآخر في المفاوضات، فإن الشعب سيتضرر كثيرًا، كما أنه اذا لم يتم قبول ما يريد، فإنه سيواصل افتعال الأجواء السياسية والدعائية والضغوط“.