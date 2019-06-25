تعيين الناطقة باسم ميلانيا ترامب متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلنت ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم اختيار الناطقة باسمها ”ستيفاني غريشام“ لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

وقالت ميلانيا عبر حسابها على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”يسرني أن أعلن أن ستيفاني غريشام ستكون المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض.. إنها معنا منذ 2015“.

وأضافت: ”لا يعتقد الرئيس وأنا أن هناك شخصًا أفضل منها لخدمة الإدارة وبلدنا“.

ولم يعلن ترامب رسميًا عن تعيين غريشام.

وفي حال تأكيد تعيينها، ستحل غريشام محل سارة ساندرز، التي أعلن ترامب أنها ستترك منصبها بحلول نهاية الشهر الجاري.