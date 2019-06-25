ظريف لأمريكا: أبدتم أجيالًا بالسلاح النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي.

جاء ذلك في تصريح من ظريف لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، علق فيه على حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قراره إلغاء ضربة عسكرية على إيران لأنها كانت ستودي بحياة 150 شخصًا.

وأضاف الوزير الإيراني: ”هل كنتم قلقين بالفعل على 150 شخصًا؟ كم قتلتم أنتم بسلاح نووي؟ كم من جيل أبدتموه بهذه الأسلحة؟“.

وتابع: ”إنما نحن لن نسعى أبدًا لامتلاك السلاح النووي، لما لدينا من قيم دينية“، على حد قوله.

وكان ترامب قد قال قبل أيام، إنه تراجع عن توجيه ضربات لمواقع إيرانية بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة، لأن تلك الضربات كانت ستودي بحياة 150 شخصًا.

واستخدمت أمريكا القنبلة النووية ضد مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين إبان الحرب العالمية الثانية.