العراق يحبط تهريب نفط إلى إيران.. وسط اتهامات لـ“جهات حكومية“ (صور)

أحبطت القوات الأمنية العراقية، يوم الثلاثاء، عملية تهريب عدد من صهاريج ”النفط الخام“ إلى إيران.

وقالت مديرية شرطة محافظة البصرة في بيان صحفي، إنه ”تم إحباط عملية تهريب النفط الخام من قبل قوة الصدمة، حيث نصبت كمينًا محكمًا بالاشتراك مع وحدة تحقيقات هيئة النزاهة في منطقة كتيبان، التابعة إلى قضاء شط العرب“.

وأضافت: ”تم ضبط 13 صهريجًا محملًا بمادة النفط الخام، وألقي القبض على 14 متهمًا بالجرم المشهود“، فيما لم يكشف البيان الجهة التي كان المهربون يعتزمون إرسال النفط إليها.

وقال مصدر أمني مطلع لـ“إرم نيوز“، إن ”صهاريج النفط الخام، كان ينوي تهريبها إلى إيران، وهناك فصائل شيعية مسلحة متورطة بهذه العملية“.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”هناك لجنة خاصة، تجري تحقيقات مع الأشخاص الذين تم اعتقالهم مع الصهاريج؛ من أجل كشف تلك الجهات، ومن يقف خلفها، خصوصًا أن هناك جهات حكومية أمنية متورطة بهذه العملية“، حسب المصدر.