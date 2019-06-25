تقرير أمريكي: أردوغان سيتحرك ضد عمدة إسطنبول الجديد

توقع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراءات شديدة؛ للحد من سلطات الرئيس الجديد لبلدية مدينة إسطنبول أكبر المدن التركية، بعد فوزه بالانتخابات المعادة، الأحد الماضي.

ورجح المجلس، في تقرير نشر الإثنين، أن يقرر أردوغان ملاحقة أكرم إمام أوغلو ممثل المعارضة الذي هزمه في انتخابات الأحد، بتهم كثيرة، منها تهم ملفقة من الحزب الحاكم، وأن يصدر أيضًا قرارًا رئاسيًا يحد من صلاحيات رؤساء البلديات في المدن التركية الرئيسية.

واعتبر التقرير أن هزيمة أردوغان في إسطنبول شكلت ”ضربة كبيرة“ له، وجعلته هو وحزب العدالة والتنمية الحاكم ”أضعف من أي وقت مضى“، منذ مجيئه للسلطة.

وقال التقرير: ”إن الموالين للمعارضة الذين يحتفلون بفوز أوغلو، لهم كل الحق بأن يكونوا سعداء بهذا الفوز؛ لأن إسطنبول تعتبر الجائزة الكبرى للمعارضة، وأثبت فوز أوغلو بأن المعارضة قادرة على توفير بديل موثوق به للوضع الراهن“.

وأضاف: ”ولكن بعد انتهاء الاحتفالات فسيدرك أوغلو وجماعته بأنهم يواجهون عقبات ضخمة لترجمة انتصارهم إلى حكم فعال؛ لأن أردوغان لن يستسلم بسهولة، وهو لا يزال يتحكم بموارد كبيرة تتيح له تعقيد مهمة أوغلو“.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك تكهنات في تركيا بأن يصدر أردوغان أمرًا لمحاكمة أوغلو بتهم إرهاب وغيرها، وهو ما سيشكل ”تصعيدًا خطيرًا وتحديًا كبيرًا للأكثرية التي صوتت لصالح أوغلو، ما سيسهم في مزيد من التآكل بشرعية الحزب الحاكم“.

واختتم التقرير بالقول: ”الأمر الأكثر ترجيحًا هو أن أردوغان قد يصدر مرسومًا رئاسيًا، للحد من صلاحيات وسلطات عمداء بلديات المدن الرئيسية، بما فيها إسطنبول… كما أن هناك احتمالًا قويًا بأن يتحرك أردوغان لمنع أوغلو من فتح تحقيق في التقارير بشأن عمليات الفساد في بلدية إسطنبول، شملت بعض المسؤولين في الحزب الحاكم“.