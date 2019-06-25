أردوغان قبل لقائه ترامب: لن نتراجع عن صفقة ”أس 400“

المصدر: ا ف ب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده ستتسلم منظومة صواريخ ”أس-400“ الدفاعية الروسية في تموز/ يوليو المقبل، في إطار صفقة أثارت حفيظة واشنطن.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز يسبق لقاءً مرتقبًا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في اليابان، إن ”مسألة منظومة أس-400 مرتبطة مباشرة بسيادتنا ولن نتراجع عنها“.

وأوضح أن تركيا لا تحتاج للحصول على إذن من أجل سد احتياجاتها الأمنية، فضلاً عن الرضوخ للضغوط.

وتعهد أردوغان باستخدام علاقاته الجيدة مع نظيرة الأمريكي دونالد ترامب، للتخفيف من التوترات عندما يجتمعان على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأمهلت الولايات المتحدة تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي حتى 31 تموز/يوليو، للتراجع عن شراء منظومة ”أس-400″، وإلا فسيتم فرض عقوبات عليها، وتعلق مشاركتها في برنامج مقاتلات ”أف-35“.

وتخطط تركيا لشراء 100 مقاتلة من طراز ”أف-35″، وأبرمت عقودًا مربحة لصناعة قطع للطائرة.