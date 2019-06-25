ترامب: لا حاجة لموافقة الكونغرس بشأن الهجوم ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا حاجة إلى موافقة الكونغرس من أجل شن هجوم ضد إيران.

وقال ترامب لموقع ”ذا هيل“ الإخباري، إنه يطلع الكونغرس بشكل منتظم على معلومات بخصوص التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران.

وفي رده على سؤال حول امتلاكه الصلاحية لشن أي هجوم على إيران دون الحاجة لموافقة الكونغرس، قال ترامب: نعم، أمتلك هذه الصلاحية“.

وأشار إلى أنه يرغب في إبقاء الكونغرس على اطلاع بالتطورات كافة المتعلقة بالتوتر مع إيران، مستدركًا: ”ولكن قانونيًّا لست مجبرًا على القيام بذلك“.

وفي تعليقه على تصريحات رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي أكدت فيها حاجة ترامب إلى موافقة المجلس، قال الرئيس الأمريكي:“لا أتفق مع هذا والكثيرون أيضًا“.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، الشهر الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

وتفاقم هذا التوتر عقب إسقاط إيران، الخميس الماضي، طائرة أمريكية مسيرة، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأمريكي أنها كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.