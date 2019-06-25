بولتون: إيران ”مصدر العدوان“ في المنطقة

وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إيران، بأنها ”مصدر للعدوان“، لكنه أكد أن واشنطن لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران.

جاء ذلك في تصريحات لبولتون ببداية اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والروسي، يوم الثلاثاء في القدس، ومن المتوقع أن يركز على إيران وسوريا.

وأضاف بولتون: ”ترك الرئيس الباب مفتوحًا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه، وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية وعلى دعمها للإرهاب الدولي وتصرفاتها المؤذية الأخرى في أنحاء العالم“.

وتابع أن ”كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح“.

واعتبر بولتون أن توقيت القمة الثلاثية في القدس ”مناسب جدا“، وقال: ”نجتمع في لحظة حرجة بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث ينخرط النظام الراديكالي في إيران وبدائله الإرهابية بمزيد من جولات الاستفزازات العنيفة في الخارج“.

وأضاف: ”في جميع أنحاء الشرق الأوسط، نرى إيران كمصدر للعدوان، استفزازات إيران هي المظاهر الخارجية للتهديد الرئيسي الذي تشكله إيران، وهو سعيها المستمر إلى الحصول على أسلحة نووية“.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي للصحفيين، أمس الاثنين، إن بلاده لن تقبل الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة بينما هي تحت تهديد العقوبات.