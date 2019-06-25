إصابة قائد أمني بهجوم مسلح في إيران

أصيب قائد شرطة مدينة ”زابل“ عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، بجروح إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون.

وقال قائد قوى الأمن في الإقليم الجنرال محمد قنبري، إن ”قائد شرطة مدينة زابل العقيد أحمد ثمرة إبراهيمي، أصيب الليلة الماضية بجروح في صدره خلال تجوله في مناطق شمال إقليم سيستان وبلوشستان“، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية الإيرانية (إيرنا)،

وأضاف أنه ”تم نقل العقيد إبراهيمي إلى المستشفى في مدينة زابل بسبب إصابته الشديدة، وهو الآن بصحة جيدة بعد أن خضع لعملية جراحية“.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء ”تسنيم“، عن الجنرال قنبري قوله، إن ”الشخص الذي فتح النار على قائد شرطة مدينة زابل تم اعتقاله في منزله وعُثر فيه على قطعتي سلاح كلاشينكوف كانتا بحوزته“.