ظريف معلقًا على عقوبات واشنطن الجديدة ضد بلاده: ”الفريق باء“ يسعى للحرب وليس الدبلوماسية

اتهم محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، السياسيين الصقور المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنهم ”متعطشون للحرب وليس الدبلوماسية“.

وقال ظريف في تغريدة عقب قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على بلاده: إن ”ترامب محق 100 % في أن الجيش الأمريكي ليس له حق في التواجد) بالمنطقة“.

وأكد بأن ”إبعاد الجيش لقواته يتماشى تمامًا مع مصالح الولايات المتحدة والعالم. لكن من الواضح الآن أن الفريق (باء) غير مهتم بالمصالح الأمريكية، إنهم يمقتون الدبلوماسية ومتعطشون للحرب“.

وكان ظريف قال سابقًا إن أعضاء ”الفريق باء“، ومنهم مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجًا متشددًا تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يدفعون ترامب إلى صراع مع طهران.

بدوره؛ قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على بلاده تظهر أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي، ودعا إلى ”الحوار بشأن الأمن الإقليمي“.

وقال السفير مجيد تخت روانجي للصحفيين في الأمم المتحدة، إن قرار الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات مؤشر آخر على أنها ”لا تحترم القانون والنظام الدوليين“.