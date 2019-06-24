أمريكا تفرض عقوبات على خامنئي وظريف وقادة الحرس الثوري الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، تأتي ردًا على إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستطال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وذكر الوزير الأمريكي أن العقوبات ستتضمن كذلك 8 من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأكد وزير الخزانة أن أمريكا لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة على إيران.