نتنياهو: لقاء ثلاثي ”غير مسبوق“ في إسرائيل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لقاء ثلاثيا ”غير مسبوق“ سيعقد غدًا الثلاثاء في إسرائيل، لبحث قضايا متعلقة بسوريا وإيران. وسيحضر اللقاء، بحسب نتنياهو، مستشارو الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي. وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الاثنين: ”سألتقي اليوم بأمين عام مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بيتروشيف وسأترأس غدًا الثلاثاء القمة الثلاثية،…