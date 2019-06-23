نتنياهو: إسرائيل ستستمع للمقترحات الأمريكية بـ“طريقة منصفة ومنفتحة“

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستدرس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ”بطريقة منصفة ومنفتحة“.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال جولة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن، وهو جزء من الضفة الغربية المحتلة على الحدود مع الأردن.

وقال نتنياهو:“سنستمع للمقترح الأمريكي بطريقة منصفة ومنفتحة، ولا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية دون حتى أن يسمعوا ما فيها“.

ويقاطع المسؤولون الفلسطينيون إدارة ترامب ويرفضون التعامل مع خطة سلام الشرق الأوسط.

وكرَّر نتنياهو أيضًا موقف إسرائيل بأن أي اتفاق سلام في المستقبل لا بد أن يشمل وجود إسرائيل في غور الأردن في الضفة الغربية، وهو منطقة يريد الفلسطينيون أن تكون جزءًا من دولتهم في المستقبل .