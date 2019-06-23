مسؤول إيراني: الحرب في المنطقة تهدد حياة الجنود الأمريكيين

هدد مسؤول عسكري إيراني، يوم الأحد، من أن أي حرب في منطقة الخليج قد تخرج عن السيطرة وتهدد حياة الجنود الأمريكيين، وذلك بعدما قال ترامب إنه قد يفرض مزيدًا من العقوبات على إيران.

وقال ترامب أمس السبت – ملوحًا بفرض مزيدٍ من العقوبات على إيران- إنه ”يرغب في إبرام اتفاق لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو لتخفيف التوتر عقب إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة“.

وأضاف ترامب أنه ”تراجع عن ضربة عسكرية ردًا على إسقاط الطائرة؛ لأنها ربما كانت ستسفر عن مقتل 150 شخصًا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم الأحد، خلال زيارة لإسرائيل: ”يجب ألا تخطئ إيران أو أي عدو آخر في تفسير حكمة وتعقل الولايات المتحدة على أنه ضعف“.

وذكرت إيران، أنها سترد بحزم على أي تهديد لها، وحذرت يوم الأحد، من مخاطر مواجهة عسكرية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه الرسمية، عن الميجر جنرال غلام علي رشيد، قوله: ”إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته“.

وأضاف: ”على الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادي سوء التصرف في المنطقة“.

وأخذ التوتر يتفاقم في المنطقة بشكل كبير، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وست دول كبرى، ثم أعاد فرض العقوبات عليها.

وكانت العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق الذي يلزم إيران بتقليص برنامجها النووي في المقابل.

وقال بولتون للصحفيين، إن إيران تشعر بآثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مضيفًا أنه لن يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف: ”سعي إيران المستمر لصنع أسلحة نووية وتهديداتها بتجاوز القيود الواردة في الاتفاق النووي الإيراني الفاشل.. ليست دلائل على دولة تسعى للسلام“.

وأضاف: ”العقوبات مؤلمة، وقد أضيف إليها المزيد الليلة الماضية“، ومضى يقول: ”لن يكون بإمكان إيران أبدًا حيازة أسلحة نووية، لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم“.