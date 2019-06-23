فوز متشدد إيراني برئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان

فاز القيادي في التيار الإيراني المتشدد النائب ”مجتبى ذو النور“، الأحد، بمنصب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، بدلًا من المرشح الإصلاحي ”حشمت الله فلاحت بيشة“، الذي كان يتولى المنصب منذ 25 حزيران/يونيو العام الماضي، بعدما تمكن من انتزاع هذا المنصب من المتشدد السابق ”علاء الدين بروجردي“ لمدة 14 عامًا.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أنّ ”مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، انتخب اليوم القيادي في التيار الأصولي (مجتبى ذو النور)، رئيسًا للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بدلًا من الإصلاحي ”حشمت الله فلاحت بيشة“.

وأضافت الوكالة، أنّ ”أربعة نواب ترشحوا لهذا المنصب، وهم فلاحت بيشة ومصطفى كواكبيان (إصلاحيان)، ومجتبى ذو النور وعلاء الدين بروجردي (متشددان)“، مشيرة إلى أن ”كواكبيان انسحب لصالح فلاحت بيشة، فيما انسحب بروجردي لصالح ذو النور“.

ووصف موقع ”انتخاب“ المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني، فوز ”ذو النور“، خسارة وصفعة قوية لكتلة الأمل الإصلاحية البرلمانية، التي يقودها الزعيم الإصلاحي محمد رضا عارف، الذي يعد من الداعمين لروحاني.

ومجتبى ذو النور وهو رجل دين متشدد، فاز في الانتخابات البرلمانية الإيرانية السابقة ممثلًا عن أهالي مدينة قم وسط البلاد، وهي معقل المرجعيات الشيعية والحوزات الدينية.

ويجري البرلمان الإيراني، في كل عام، التصويت على انتخاب رؤساء اللجان في البرلمان، من قبل أعضاء اللجنة.

ويعد مجتبى ذو النور من بين السياسيين المعارضين للاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية، في تموز/يوليو 2015، ويطالب بانسحاب طهران من هذا الاتفاق.